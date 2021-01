Dolly Parton am 75. Geburtstag: „Aufruf zur Herzlichkeit“

Die Country-Musikerin hat sich zu ihrem Geburtstag im Internet gemeldet. Sie wollte den Tag nur in kleinem Kreise verbringen.

Zu ihrem 75. Geburtstag hat die Country-Sängerin Dolly Parton nur einen Wunsch geäußert: „In diesem Jahr ist mein Geburtstagswunsch ein Aufruf zur Herzlichkeit“, schrieb sie am Dienstag auf Twitter. Dazu teilte die Sängerin ein altes Foto in Schwarz-weiß, das sie mit breitem Lächeln und ihren berühmten Locken zeigt.

„Wir können nicht nur auf einen besseren Tag hoffen, wir müssen für einen besseren Tag arbeiten“, schrieb Parton weiter.

In einem Geburtstagsbrief auf ihrer Website teilte Parton mit, sie werde angesichts der Corona-Pandemie ihren Geburtstag ruhig verbringen. Sie wolle bei ihren Lieben bleiben, dankbar sein und darüber nachdenken, was das neue Jahr für sie bringen werde.

Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Januar 1946 in Pittman Center in Tennessee geboren und wuchs mit ihren elf Geschwistern in Armut auf. Nach ihrem Schulabschluss 1964 zog sie nach Nashville, um Musikerin zu werden. Über die Jahrzehnte schrieb sie unzählige Hits, die weit über die Grenzen des Country-Genres bekannt sind: Etwa „Jolene“ oder das von Whitney Houston gesungene „I Will Always Love You“. Heute unterstützt Parton mit der Dollywood Foundation finanzschwache Regionen im Süden der USA. (dpa)