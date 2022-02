Domspatzen und Windsbacher suchen Chorleiter

Die Regensburger Domspatzen und der Windsbacher Knabenchor sind auf der Suche nach neuen Chorleitern.

Bei den Domspatzen handelt es sich dabei um eine Premiere: Dort wird nämlich zum kommenden Schuljahr erstmals ein Mädchenchor gegründet und der braucht einen Dirigenten. Zehn Bewerber haben sich hierfür bereits vorgestellt – nun steht noch das Vordirigieren an – und zwar mangels Mädchen vor den Chorknaben. Die Entscheidung über die Stelle soll dann in den kommenden Wochen fallen. Und die Windsbacher suchen einen Nachfolger für ihren künstlerischen Leiter Martin Lehmann, der zum 1. September nach Dreden wechselt. Auch hier soll die Entscheidung in den kommenden Wochen getroffen werden. (nach dpa/lby)