Donaulied-Streit: „Verharmlosung einer Vergewaltigung“

Den Grünen-Landtagsabgeordneten Toni Schuberl ärgert besonders ein Kommentar des stellvertretenden Passauer Landrates Hans Koller (CSU) zu dem Lied. Dieser hatte in einer Facebook-Unterhaltung eine spöttische Aussage gegen die Aktion als „sehr gut“ bewertet. In einem offenen Brief fragte Schuberl den CSU-Politiker: „Darf ich das so werten, dass Du die Verherrlichung und das Besingen einer Vergewaltigung gutheißt?“

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Koller am Donnerstag: „Mir gefällt das Lied auch nicht.“ Es sei eben ein „uraltes, primitives Sauflied“, jedoch gebe es angesichts der Corona-Krise seiner Ansicht nach wichtigere Themen als das Donaulied. Das habe er mit seinem Kommentar zum Ausdruck bringen wollen. (dpa/lby))