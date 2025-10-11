Bei Grenzkontrollen an der A6 haben Beamte der Bundespolizei Waidhaus am Donnerstag drei Personen die Einreise nach Deutschland verweigert.

Dabei handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Moldau, eine 45-Jährige aus der Mongolei und einen 21-jährigen Syrer. Sie alle wollten ohne gültige Einreisedokumente einreisen. Die zwei Männer wurden nach Tschechien zurückgewiesen, die Frau wird in ihr Heimatland, die Mongolei, zurückgeschoben. Gegen alle drei Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise ein.