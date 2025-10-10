Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Cham

Schwerer Unfall bei Traitsching im Landkreis Cham: Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr kam eine 39-jährige Opel-Fahrerin auf der Landstraße nach Dinzling aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab.

Ihr Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach in einer Wiese liegen. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt, ein dreijähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen.

Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, Mutter und Kind kamen per Rettungswagen dorthin. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz und sicherten sowie reinigten die Unfallstelle.