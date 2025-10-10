Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Cham

Cham

Schwerer Unfall bei Traitsching im Landkreis Cham: Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr kam eine 39-jährige Opel-Fahrerin auf der Landstraße nach Dinzling aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab.

Ihr Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach in einer Wiese liegen. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt, ein dreijähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen.

Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, Mutter und Kind kamen per Rettungswagen dorthin. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz und sicherten sowie reinigten die Unfallstelle.

THEMEN: Cham, Dinzling, Traitsching, Unfall, Wiese

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 06.10. 10:13 Arrach: Junger Mann verursacht Unfall und flüchtet Ein junger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Arrach im Kreis Cham ohne …
Quelle DRF Luftrettung
 08.09. 11:08 Vorfahrt genommen – Motorradfahrer stirbt Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntag bei Bad Kötzting im Kreis Cham. Ein …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 13.03. 07:32 Verkäuferin getäuscht und hohe Bargeldsumme erbeutet Aus einer Metzgerei in Traitsching im Kreis Cham verschwand am Freitag …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 25.02. 08:20 34-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am späten Sonntagabend im Raum …
Tim Reckmann / pixelio.de
 24.02. 13:13 Unfallfahrer schweigt – Polizei sucht Zeugen Die Polizei Cham sucht Zeugen. Beamte zogen in der Nacht zum Samstag kurz nach …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 02.01. 08:36 Müllwerker angefahren und abgehauen In Bad Kötzting im Landkreis Cham ist am Dienstagvormittag ein Müllwerker von …