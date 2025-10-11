Drei Verletzte nach Dachgeschossbrand in Coburger Altstadt

Bei einem Brand in der Coburger Altstadt sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach gestern Mittag unweit des Marktplatzes im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses aus.

Der Wochenmarkt dort musste wegen des Einsatzes vorzeitig beendet werden. Passanten hatten starken Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr brach eine Wohnungstür im obersten Stockwerk auf und löschte die Flammen, bevor sie auf weitere Wohnungen oder das Hausdach übergriffen. Polizisten evakuierten währenddessen angrenzende Häuser und brachten die Anwohner in Sicherheit. Drei Menschen erlitten durch das Feuer leichte Rauchgasvergiftungen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. (dpa/lby)