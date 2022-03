«Dreier holen»: Jahn-Coach erwartet «Probleme» gegen Paderborn

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga hat Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic seine Mannschaft vor dem Duell mit dem SC Paderborn verteidigt. Jahn Regensburg habe «oft» verloren, jedoch sei sein Team nicht zwangsläufig schlecht aufgetreten, sagte Selimbegovic am Freitag. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sei es Zeit, «endlich mal einen Dreier zu holen».

Aktuell stehen die Regensburger auf dem zehnten Tabellenplatz. Ein Sieg könne «wieder diese Ruhe und das Selbstvertrauen geben», sagte Selimbegovic.

In den Gästen aus Nordrhein-Westfalen erwartet der 39-Jährige «einen Gegner, der uns wirklich vor Probleme stellen wird». Besonders die Geschwindigkeit der Paderborner stellte Selimbegovic heraus: «Wenn das Umschaltspiel schnell geht, kann es sehr gefährlich werden.»