Dreijährige nach Sturz ins Kneippbecken wiederbelebt

Im Regensburger Westbad ist es am Abend zu einem tragischen Unfall mit einem dreijährigen Mädchen gekommen. Nicht weit entfernt von den Eltern fiel das Kind in einem unbeobachteten Moment in das dortige Kneippbecken. Nach Angaben der Polizei wird vermutet, dass das Mädchen aufgrund des Temperaturschocks einen Herzstillstand erlitt.

Zwei Badegäste holten das leblose Mädchen aus dem Becken. Ein Badegast und ein Bademeister führten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch, die erfolgreich waren. Die Dreijährige wurde ins Krankenhaus gebracht und ist in einem stabilen Zustand. Glück für das Mädchen: Bei dem ersthelfenden Badegast handelte es sich wohl um einen pensionierten Arzt, der bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Er darf sich gerne bei der Polizei Regensburg Süd melden.