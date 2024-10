Dreijähriger aus Kita ausgebüxt – Polizei bringt ihn zurück

Für Eltern und Erzieher ist das eine Horrorvorstellung: Ein kleiner Bub klettert aus einem Kita-Fenster und haut ab. Aber nicht lange.

Ein Fenster stand offen: Das hat ein Dreijähriger in einer Kita in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) ausgenutzt und ist kurzzeitig ausgebüxt. Der Bub sei wohl am Montagvormittag durch das Fenster, das ein Handwerker offen gelassen habe, ins Freie geklettert – und niemand habe das erst einmal bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Frau habe den Dreijährigen aber später alleine im betreffenden Ortsgebiet gesehen und die Polizei verständigt. Die brachte ihn unverletzt und wohlbehalten in die Kita zurück. (dpa/lby)