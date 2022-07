Dreijähriger stürzt von Garage

Ein Dreijähriger ist in der Oberpfalz von einem Garagendach gestürzt. Wie schwer das Kind bei dem Vorfall am Freitag in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) verletzt wurde, ist nicht bekannt, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei vom Samstag aber nicht.

Der Bub hatte im Garten der Familie gespielt und war in einem unbeobachteten Moment über einen Betonsockel auf das Dach der Garage geklettert. Er stürzte und schlug auf dem Kopfsteinpflaster im Hof auf. Warum der Bub stürzte, war nicht bekannt, Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen. (dpa/lby)