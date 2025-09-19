Drogen und Waffen in Bad Tölz sichergestellt

Bayern

Bei einer Razzia fielen der Polizei unter anderem 100 Gramm Kokain in die Hände.

Bei einer Drogenrazzia im Raum Bad Tölz hat die Polizei unter anderem 100 Gramm Kokain sowie weiteres Rauschgift, Bargeld und Messer sichergestellt. Zwei Personen im Alter von 21 und 29 Jahren seien festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt seit längerer Zeit gegen fünf Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses wurden an diesem Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht. (dpa/lby)

THEMEN: Bad Tölz, Drogen, Drogen sichergestellt, Polizei, Waffen

