Ed Sheeran kommt nach Deutschland

Neues Album, neue Tour: Ed Sheeran kommt für ein Konzert nach Deutschland. Wann die begehrten Tickets erhältlich sind, steht auch schon fest.

© Foto: Ian West/Press Association/dpa

Superstar Ed Sheeran geht mit seinem neuen Album auf Tournee – und macht dabei auch in Deutschland Halt. Am 3. Dezember spielt er in der Münchner Olympiahalle, wie seine Plattenfirma Warner mitteilte. Außerdem tritt er in Paris, Manchester, Coventry und Dublin auf, bevor 2026 seine „Loop“-Stadiontour in Australien startet. Sheerans neues Album „Play“ erscheint am 12. September.

Fans, die den „Shape of you“-Sänger in München, Paris oder Dublin sehen wollen, können sich bis zum 8. September für den Presale registrieren, der dann am 9. September um 11.00 Uhr startet. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 11. September um 11.00 Uhr. (dpa)