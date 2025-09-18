Eger-Radweg feiert Eröffnung: „Gemeinsam grenzenlos unterwegs“

Nach über einem Jahrzehnt Planung ist es so weit: Der Eger-Radweg wird mit einem großen Festwochenende offiziell eingeweiht.

© Bild: Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Mit dem Startschuss schließen wir eine wichtige Lücke im europäischen Fahrradwegenetz. Der neue Radweg verbindet die Quelle der Eger im Fichtelgebirge mit der Mündung in die Elbe bei Litoměřice – eine grenzüberschreitende Achse für naturnahes und klimafreundliches Radfahren.

Festakt:

Samstag, 20. September 2025, 14:00 Uhr

Egerpark, Unterer Markt 20, 95168 Marktleuthen

Gemeinsam mit den Projektpartnern blicken wir zurück auf die Entstehungsgeschichte und nach vorne auf die Chancen für nachhaltige Mobilität, Tourismus und regionale Zusammenarbeit. Vor, während und nach dem Festakt lädt ein vielseitiges Rahmenprogramm entlang des Eger-Radwegs zum Mitmachen ein – ganz im Zeichen des Mottos „Gemeinsam grenzenlos unterwegs“.

Rahmenprogramm des Festwochenendes:

Geführte Touren auf dem Eger-Radweg

Aktionen und Musik an mehreren Stationen

Deutsch-tschechische Jugendbegegnung in Röslau

Kulinarik und Infostände

Fahrradbus im Hop-on-Hop-off-Betrieb zwischen den Veranstaltungsorten

Alle weiteren Infos gibt’s hier:

👉🏻 http://www.landkreis-wunsiedel.de/egerradweg

👉🏻 https://www.egerradweg.cz/