Ehefrau über Bruce Willis: „Sein Gehirn lässt ihn im Stich“

Actionstar Bruce Willis kämpft gegen eine Demenz-Erkrankung. In einem Interview schilderte seine Ehefrau nun, wie es dem Schauspieler geht.

© Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Emma Heming, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis (70), hat in einem TV-Interview über den Gesundheitszustand des Hollywood-Stars gesprochen. „Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt“, sagte die 47-Jährige dem US-Sender „ABC“.

Die Sprache gehe verloren, sagte Heming weiter. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: „Nicht Tage, aber wir bekommen Momente“. Zum Beispiel, wenn er lacht. „Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert.“ Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. „Es ist schwer“, sagte sie unter Tränen. „Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist.“

Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst. 2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen. (dpa)