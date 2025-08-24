Ehrlicher Finder gibt Tasche mit über 1.000 Euro ab

Eine kleine Tasche liegt in Leupoldsgrün im Kreis Hof auf der Straße. Ein junger Mann hebt sie auf und wird von ihrem wertvollen Inhalt überrascht – mehr als 1.000 Euro Bargeld und ein paar persönliche Gegenstände.

Der ehrliche Finder gab die Tasche ohne zu zögern bei der Polizei ab. Der Besitzer meldete sich und war erleichtert, die Tasche und das Geld wiederzuhaben, so die Polizei. Weshalb sich so viel Bargeld in der Tasche befand und ob der 21-jährige Finder den ihm zustehenden Finderlohn bekommen hat, ist unklar. (nach dpa/lby)