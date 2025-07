Eierattacke im NOC – Täter geschnappt

Mit einem Ei-Angriff auf eine Passantin im NOC haben drei Jugendliche gestern, gegen 14 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Sicherheitsdienst hatte die Täter gestellt und an die Polizeiinspektion Weiden übergeben. Bei Eintreffen erkannten die Beamten die Jugendlichen sofort wieder: Sie standen bereits seit einer Woche im Fokus der Ermittlungen.

Am 24. Juni waren im Bereich des Parkdecks Naabwiesen mehrere Passanten von der obersten Ebene mit Eiern beworfen worden. Zwei Frauen wurden damals getroffen – eine davon am Kopf und leicht verletzt, die andere erlitt Verschmutzungen an der Kleidung. Die Täter waren zunächst entkommen, doch die Videoüberwachung sicherte deutliche Aufnahmen und Hinweise auf die Identität der Verdächtigen. Auch der Ablageort der verwendeten Eierkartons, versteckt unter einem Auto, wurde dokumentiert.

Die drei festgenommenen Jugendlichen sind 13 und 14 Jahre alt. Alle wurden zur Polizeiinspektion gebracht und nach den Ermittlungen an ihre Eltern übergeben. Bei einem der 14-Jährigen wurde ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Der 13-Jährige ist strafunmündig. Die beiden Älteren müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.