Ein emotionaler Präsident und viel Familie beim Parteitag

Harris startet mit Rückenwind in den Wahlkampf Während seine Vize Harris sich für eine mögliche Kandidatur der Demokraten im …

Harris startet mit Rückenwind in den Wahlkampf Während seine Vize Harris sich für eine mögliche Kandidatur der Demokraten im …

Foto: Erin Schaff/POOL The New York Times/AP/dpa

Nach Biden-Verzicht: Harris will gegen Trump antreten Joe Bidens Rückzug von der US-Präsidentschaftskandidatur ist ein politisches …

Nach Biden-Verzicht: Harris will gegen Trump antreten Joe Bidens Rückzug von der US-Präsidentschaftskandidatur ist ein politisches …

Foto: Evan Vucci/AP