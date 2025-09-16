Einbrecher in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt

Regensburg

Ein Unbekannter wurde vergangene Woche von einem Ehepaar bei seinem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt.

Ein Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Lappersdorf eingebrochen. Das schlafende Ehepaar im Haus wurde durch Geräusche geweckt und traf im Flur auf den Täter, der Bargeld oder Gold forderte. Kurz darauf flüchtete er. Dank schneller Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später in einem Auto auf einem Feldweg festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie einen gestohlenen Hausschlüssel. Der 25-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei Regenstauf ermittelt.

THEMEN: Dieb, Einbruch, Lappersdorf, Polizei, Regensburg

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 20.08. 15:15 Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 19.08. 10:48 Regensburg: Seniorin überrascht Einbrecher Am frühen Montagmorgen (18. August) wurde eine 69-jährige Bewohnerin in der …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 30.07. 11:21 Regensburg: Einbruch in Verwaltungsgebäude In der Nacht zum Dienstag (29. Juli) sind bislang unbekannte Täter in das …
Symbolbild, pixabay.com
 15.09. 11:34 Rettungssanitäter auf Regensburger Dult gebissen Rettungssanitäter eilt zur Hilfe und wird gebissen. Auf der Regensburger …
Carsten Rehder/dpa
 13.09. 12:16 Funkenflug auf der Straße Verkehrspolizisten bemerkten am Donnerstag in Regensburg bei einem …
Daniel Karmann/dpa
 12.09. 14:47 Hoher sechsstelliger Schaden bei Einbruch in Juwelier Mit einem gestohlenen Auto und einem dreisten Plan schlagen zwei Unbekannte in …