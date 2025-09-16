Einbrecher in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt

Ein Unbekannter wurde vergangene Woche von einem Ehepaar bei seinem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt.

Ein Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Lappersdorf eingebrochen. Das schlafende Ehepaar im Haus wurde durch Geräusche geweckt und traf im Flur auf den Täter, der Bargeld oder Gold forderte. Kurz darauf flüchtete er. Dank schneller Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später in einem Auto auf einem Feldweg festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie einen gestohlenen Hausschlüssel. Der 25-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei Regenstauf ermittelt.