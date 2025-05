Foto: Silvia Marks/dpa

Einbruch in Hallenbad in Regensburg Ein Unbekannter brach am Donnerstagmorgen (12.12.) gewaltsam in ein Hallenbad …

Flüchtender Pkw-Fahrer beschädigt mehrere Autos Ein flüchtender Autofahrer in Regensburg hat am Sonntag mehrere Autos …

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Regensburg Unbekannte sind am Freitagnachmittag in eine Wohnung in Regensburg …

Foto: PI Burglengenfeld / fb

Einbruch in Kita in Ingolstadt in der Oberpfalz gelöst Vergangene Woche brach ein Unbekannter in eine Kita in Ingolstadt ein und …

Lino Mirgeler/dpa

Unbekannte Täter stehlen Tresore aus Bürokomplex Am Wochenende sind Unbekannte in einen Bürokomplex in der Boelckestraße …

Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de