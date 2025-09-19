Einbruch in ein Haus in Poppenricht

Amberg-Sulzbach

Wertvolle Münzsammlung bei einem Einbruch in ein Haus in Poppenricht entwendet.

Diebe drangen am Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in Poppenricht im Kreis Amberg-Sulzbach ein und klauten ein Handy sowie eine Münzsammlung im Wert von 2.000 Euro. Die Überwachungskameras des Hauses filmten die Täter, die mit zwei Fahrrädern anrückten. Sie öffneten einen unverschlossenen Pkw, in dem sie den Garagenöffner fanden und gelangten über eine Verbindungstür schließlich in das Haus. Dann durchsuchten sie das Erdgeschoss, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach-Rosenberg.

THEMEN: Amberg, Diebe, Diebstahl, Einbruch, Münzen, Sulzbach

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 26.05. 08:09 Poppenricht: Geldbörse mit 5.000 € geklaut Ein Dieb hat laut Polizeibericht am Samstag aus einem Einfamilienhaus in …
Symbolfoto: Jens Böhm, Pixabay
 30.04. 14:51 Rouladen in der Handtasche – Ehepaar stiehlt Fleisch Ein Ehepaar bezahlt wiederholt nicht für Fleischwaren in einem Supermarkt im …
Foto: Rike, pixelio.de
 08.11. 08:49 Mutmaßlicher Dieb in Hirschau festgenommen In der Nacht auf Donnerstag wurde ein mutmaßlicher Dieb in Hirschau …
Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de
 31.07. 11:12 Grünes Licht für das Projekt „Windpark Hirschwald“ Der Kümmersbrucker Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig grünes Licht …
Foto: Markt Kastl
 22.07. 05:00 Klosterfestspiele in Kastl sind wieder da Die Klosterfestspiele in Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach, sind bekannt für …
Symbolfoto: Cottonbro, pexels.com
 20.06. 16:21 Funkloch rettet Frau mutmaßlich vor Schockanrufern Telefonbetrüger bringen eine Frau in Sulzbach-Rosenberg im Landkreis …