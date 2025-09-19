Wertvolle Münzsammlung bei einem Einbruch in ein Haus in Poppenricht entwendet.

Diebe drangen am Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in Poppenricht im Kreis Amberg-Sulzbach ein und klauten ein Handy sowie eine Münzsammlung im Wert von 2.000 Euro. Die Überwachungskameras des Hauses filmten die Täter, die mit zwei Fahrrädern anrückten. Sie öffneten einen unverschlossenen Pkw, in dem sie den Garagenöffner fanden und gelangten über eine Verbindungstür schließlich in das Haus. Dann durchsuchten sie das Erdgeschoss, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach-Rosenberg.