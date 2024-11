Einbruch in Fahrradgeschäft in Schwarzenfeld – Täter entkommen nach Verfolgungsjagd

Diebe haben es zwischen Samstag und Dienstag auf eine Bäckerei in der Amberger …

Einbruch in Amberger Bäckerei Diebe haben es zwischen Samstag und Dienstag auf eine Bäckerei in der Amberger …

Einbruch in Amberger Bäckerei Diebe haben es zwischen Samstag und Dienstag auf eine Bäckerei in der Amberger …

Symbolfoto: Nickoloui, pexels.com