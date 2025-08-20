Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg

Regensburg

Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren Bachgasse in Regensburg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zwischen Montagabend, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, gewaltsam Zugang über eine Seiteneingangstür. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Einbruch, als sie am Dienstagmorgen das Geschäft öffnete: Die Tür war aufgebrochen und mehrere Schmuckstücke fehlten. Nach ersten Schätzungen liegt der Entwendungsschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

