Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg

Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren Bachgasse in Regensburg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zwischen Montagabend, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, gewaltsam Zugang über eine Seiteneingangstür. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Einbruch, als sie am Dienstagmorgen das Geschäft öffnete: Die Tür war aufgebrochen und mehrere Schmuckstücke fehlten. Nach ersten Schätzungen liegt der Entwendungsschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.