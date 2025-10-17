Einbruch in Regensburger Bürogebäude

Regensburg

In Regensburg ist in der Nacht auf Donnerstag in ein Bürogebäude südöstlich der Innenstadt eingebrochen worden. Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude.

Dort wurde mindestens ein Büro durchsucht, ein Geldbehältnis entwendet und ein weiteres gewaltsam geöffnet. Dabei wurde Bargeld in hoher vierstelliger Höhe gestohlen. Zudem entstand ein Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt. Sie bittet Zeugen, die im Bereich der Roritzerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0941/506-2888 zu melden.

THEMEN: Bargeld, Büro, Diebstahl, Einbruch, Gebäude, Regensburg

