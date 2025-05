Elias Pul verlässt die Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden und Elias Pul haben den bestehenden U21-Fördervertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der junge Stürmer spielt künftig für den ERC Ingolstadt. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

© Foto: Werner Moller

Pul wechselte von der RB Hockey Akademie nach Weiden und zeigte schnell, welches Talent und Potenzial in ihm steckt. Im Trikot der Blue Devils absolvierte er insgesamt 51 Spiele, erzielte neun Tore und gab neun Torvorlagen.

Seine Leistungen blieben ligaweit nicht unbemerkt: Im September 2024 wurde er zum DEL2 U21-Förderspieler des Monats ausgezeichnet. Am Ende der Hauptrunde folgte sogar die Ehrung als DEL2 U21-Förderspieler der Saison 2024/25. Ein weiteres Highlight seiner Saison war die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2025 in Kanada.