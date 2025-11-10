Emma Schultes ist das neue Christkind von Kemnath

Die Stadt Kemnath hat ein neues Christkind: Emma Schultes wird in der kommenden Adventszeit in himmlischer Mission unterwegs sein. Bürgermeister Roman Schäffler und Nina Lang von der Abteilung Stadtmarketing und Tourismus stellten die 13-Jährige offiziell im Rathaus vor.

© Bild: Dieter Jenß
Emma besucht die 8. Klasse an der Mittelschule Kemnath. Sie tritt die Nachfolge von Felicia Bauer an, die im vergangenen Jahr das Christkind war. Unterstützung erhält sie von ihren drei Engeln Kimberly Wehlmann (12), Elena Groß und Mila König (beide 11) – alle aus Kemnath.

Bürgermeister Roman Schäffler zeigte sich beeindruckt von den Bewerbungen und der Begeisterung der Mädchen: „Es ist schön zu sehen, dass diese besondere Tradition weiterlebt. Unser Christkind-Team wird in der Vorweihnachtszeit viele Menschen erfreuen.“ Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte in Seniorenheimen oder am 20. Dezember auf dem Kemnather Wintergarten. Offiziell vorgestellt wird das neue Christkind am 5. Dezember um 18.30 Uhr beim Candle-Light-Shopping auf der Bühne am Stadtplatz. Dann wird Emma auch erstmals ihren Prolog sprechen.

In ihrer handschriftlichen Bewerbung – was den Bürgermeister besonders freute – schrieb Emma: „Christkind gesucht? Hier bin ich! Ich habe Superkräfte: Weihnachtslieder singen (laut und fröhlich), basteln ohne Ende, Videos drehen wie ein Profi. Lieblingszeit: natürlich Weihnachten! Wunsch: vom Rathausfenster beim Candle-Light-Shopping allen frohe Weihnachten zu wünschen. Extra: bin immer kreativ, immer gut gelaunt – und ein bisschen Glitzer habe ich auch immer dabei.“

Neben ihrer Begeisterung für Weihnachten engagiert sich Emma in der Juniorengarde des Waldecker Carneval-Vereins (WCV), schwimmt gern und liebt Malen und Basteln. Beim schulischen Lesewettbewerb belegte sie zuletzt den ersten Platz. Für eine kleine Überraschung sorgt außerdem ihr Vater Frank Schultes, der in diesem Jahr als Nikolaus auftritt und am 06. Dezember im Kemnather Wintergarten Geschenke an die Kinder verteilt.

