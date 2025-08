„Endlich Sommer“: Warme Prognosen für Bayern

Vorhang auf für den Sommer. Der Deutsche Wetterdienst verkündet erfreuliche Aussichten ab der Wochenmitte.

© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Für Bayern heißt es heute noch mal Regen und Gewitter aushalten, ab morgen wird es dann schön. Und zum Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) „endlich Sommer“ an.

Für heute sind die Prognosen des DWD noch mal herbstlich: Es soll ab dem Nachmittag regnen und gewittern. Die Meteorologen erwarten Starkregen und kleinkörnigen Hagel. In Franken steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad, im Alpenvorland nachmittags bis auf 27 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es in den Alpen noch regnen.

Sommer-Comeback ab Wochenmitte

Doch der Mittwoch bringt den Menschen in Bayern dann den Sommer zurück: Nach Vorhersagen des DWD wird es warm, bei 21 bis 25 Grad. Und ab Donnerstag ist wieder „endlich Sommer“, mit Höchstwerten von 24 Grad in den Mittelgebirgen und bis 28 Grad an Main und Donau. Schön soll auch der Freitag werden mit sommerlichen Temperaturen bis zu 32 Grad.

Das Wetter für die Oberpfalz