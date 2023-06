Endspurt bei Olympia-Ausstellung in Regensburg

Fast 100 000 Besucher haben im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg die Ausstellung «Bavaria und Olympia 1896-2022» besucht.

Am 11. Juni schließt die Sonderschau, die anlässlich des 50. Jahrestages der Olympischen Sommerspiele 1972 in München konzipiert wurde, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Eigentlich habe die Ausstellung bereits im Januar zu Ende gehen sollen, sie sei jedoch wegen des guten Publikumszuspruches verlängert worden.

Die Schau befasst sich mit historischen Aspekten der Wettkämpfe, speziell auch mit den Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen unter den Nationalsozialisten sowie mit den Sommerspielen 1972. Thematisiert werden auch gescheiterte Bewerbungen um die Austragung weiterer Spiele. Zu sehen sind Exponate von Sportstars wie Laura Dahlmeier, Anna Schaffelhuber sowie der kürzlich gestorbenen Skirennläuferin Rosi Mittermaier.