Erbendorf – Kletterer stürzt zehn Meter in die Tiefe: schwer verletzt

Tirschenreuth

Ein 59-Jähriger stürzt im Naturpark Steinwald mehrere Meter in die Tiefe. Andere Kletterer helfen sofort – der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 59-jähriger Kletterer ist am Vogelfelsen im Naturpark Steinwald bei Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann hat sich nach Polizeiangaben allein an dem Felsen gesichert, als er am Nachmittag den Halt verlor und rund zehn bis vierzehn Meter abstürzte.

Andere Kletterer leisteten dem Verunglückten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Der Mann wurde von Bergwachten aus Fuchsmühl und Weiden gemeinsam mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein Klinikum geflogen.

Wie es trotz der vorhandenen Sicherheitsausrüstung zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Ob der Kletterer am Boden aufschlug oder das Seil Schlimmeres verhinderte, werde noch geprüft. Die Polizei Kemnath hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/lby)

THEMEN: Absturz, Erbendorf, erste Hilfe, Klettern, Polizei, Unfall

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Andreas Hermsdorf, pixelio.de
 19.09. 13:45 Leonberg – Fünf Verletzte nach Schulbusunfall in Oberpfalz Eine Autofahrerin nimmt einem Bus mit 25 Schülerinnen und Schülern an Bord die …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 11.09. 08:38 Kemnath: Radfahrer nach Unfall geflüchtet Am 30. August haben zwei Fahrradfahrer in Kemnath im Kreis Tirschenreuth …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 15.08. 08:52 Schwerer Verkehrsunfall bei Immenreuth Bei Immenreuth im Kreis Tirschenreuth ist es gestern Nachmittag zu einem …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 29.07. 15:29 Rennradfahrer wird von Baumkrone getroffen und eingeklemmt Ein Fahrradfahrer wird von einer Baumkrone getroffen und bleibt verletzt …
Foto: Thomas Warnack/dpa
 28.07. 10:03 Spurensicherung am Vormittag an Zug-Unglücksstelle Was führte zu dem tödlichen Zugunfall in Südosten von Baden-Württemberg? …
Foto: Maike Glöckner
 19.07. 09:32 Zwei Zweirad-Unfälle bei Neumarkt – Kind schwer verletzt Zwei schwere Zweirad-Unfälle haben am Donnerstag bei Neumarkt die …