Erdbeben schreckt Menschen in Athen aus dem Schlaf

dpa

Mitten in der Nacht wackelt in der Region Attika die Erde, manche Menschen flüchten auf die Straße und verharren stundenlang im Freien. Seismologen beruhigen, geben aber noch keine Entwarnung.

Ein starkes Erdbeben hat die griechische Hauptstadt Athen und umliegende Badeorte erschüttert. Das Beben der Stärke 5,2 schreckte kurz nach Mitternacht viele Menschen aus dem Schlaf. Im Ferienort Nea Styra auf der Insel Euböa flüchteten die Bewohner auf die Straßen und harrten dort teils stundenlang aus. Der Fernsehsender ERTnews zeigte Bilder einer nächtlichen Talk-Runde, bei der die Kameras fast eine halbe Minute lang wackelten.

Seismologen sagten am Morgen in griechischen Medien, es bestehe kein Grund zur Sorge, weil in der Region normalerweise keine sehr starken Erdbeben stattfänden. Es habe etliche kleinere Nachbeben gegeben, sagte der Präsident der griechischen Gesellschaft für Erdbeben und Seismologie, Efthymios Lekkas, dem Sender ERTnews. Es habe sich wahrscheinlich um das Hauptbeben gehandelt. Allerdings müsse man die weitere Entwicklung der seismischen Aktivität abwarten. Berichte über Schäden gab es nicht. (dpa)

THEMEN: Attika, Erdbeben, Griechenland, Region, Seismologie

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa
 01.09. 09:40 Taliban: Mehr als 600 Tote bei Erdbeben in Afghanistan Immer wieder wird das Land am Hindukusch von schweren Erdbeben erschüttert. …
Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
 14.08. 08:27 Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber …
Foto: GS RAS/AP/dpa
 30.07. 08:15 Nach Erdbeben: Tsunami-Alarm im Pazifik-Raum Nach einem starken Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka drohen …
Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
 28.07. 10:06 Brände in Griechenland unter Kontrolle – Gefahr bleibt hoch Nach mehrtägigem Kampf gegen die Flammen konnten in Griechenland die meisten …
Foto: Cindy Riechau/dpa
 26.06. 14:23 Höhere Preise für Kreuzfahrttouristen in Griechenland Tausende Kreuzfahrttouristen quälen sich im Sommer für wenige Stunden durch …
Foto: Griechische Küstenwache/dpa
 20.06. 11:03 Hunderte Menschen im Mittelmeer südlich von Kreta gerettet Die Zahl der Menschen, die vor Kreta in Seenot geraten, steigt rasant. Die …