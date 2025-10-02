Erdbeben schreckt Menschen in Istanbul auf

dpa

Die Millionenmetropole Istanbul erschüttert am Nachmittag ein Erdbeben der Stärke 5,0 – und weckt die Sorge vor Schlimmerem.

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat die Millionenmetropole Istanbul erschüttert. Das Beben hatte seinen Ursprung in dem vor der Stadt gelegenen Marmarameer in einer Tiefe von 6,7 Kilometern, teilte die Katastrophenbehörde Afad auf der Plattform X mit. Die Erdbebenwarte Kandilli gab die Stärke mit 5,3 an.

Das Beben war sowohl im europäischen als auch im asiatischen Teil der Stadt deutlich zu spüren. Vielerorts verließen Menschen Gebäude und versammelten sich auf den Straßen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Experten warnen regelmäßig

Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von teils schweren Erdbeben erschüttert. Experten warnen regelmäßig vor der hohen Wahrscheinlichkeit schwerer Beben, insbesondere in der stark besiedelten Marmara-Region rund um Istanbul. Eine direkt vor der Küste Istanbuls verlaufende Verwerfungslinie gilt unter Experten als möglicher Ausgangspunkt für ein zukünftiges und überfälliges Beben mit einer Stärke von etwa 7. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Stadt erschüttert. (dpa)

THEMEN: Erdbeben, Istanbul, Kandilli, Katastrophe, Stärke

Das könnte Sie auch interessieren

Archivbild: Socrates Baltagiannis/dpa
 09.09. 10:04 Erdbeben schreckt Menschen in Athen aus dem Schlaf Mitten in der Nacht wackelt in der Region Attika die Erde, manche Menschen …
Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
 08.09. 08:08 Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul Die Stimmung in der größten Stadt der Türkei ist aufgeheizt. Anhänger der …
Foto: Federico Gambarini/dpa
 08.09. 05:01 Später Doppelschlag erlöst Nagelsmann gegen Nordirland Nach der Slowakei-Pleite tut sich Deutschland auch gegen Nordirland lange …
Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa
 01.09. 09:40 Taliban: Mehr als 600 Tote bei Erdbeben in Afghanistan Immer wieder wird das Land am Hindukusch von schweren Erdbeben erschüttert. …
Foto: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa
 29.08. 07:10 UN-Chef fordert von Israel Verzicht auf Stadt-Gaza-Einnahme Israel fordert die Zivilbevölkerung der Stadt Gaza auf, in den Süden zu …
Foto: Matias Delacroix/AP/dpa
 31.07. 08:32 Viele Nachbeben erschüttern russische Halbinsel Kamtschatka Eines der schwersten jemals gemessenen Erdbeben löst in vielen Ländern im …