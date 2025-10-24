Erdings OB übt scharfe Kritik an Polizei und Bundeswehr

dpa

Nach versehentlichen Polizeischüssen auf einen Bundeswehrsoldaten herrscht weiter Fassungslosigkeit am Ort des Geschehens. Kommunalpolitiker erheben schwere Vorwürfe.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach dem versehentlichen Polizeischuss auf einen Bundeswehrsoldaten im oberbayerischen Erding hat der Oberbürgermeister der Stadt, Maximilian Gotz (CSU), scharfe Kritik an Bundeswehr und bayerischer Polizei geübt. In einem Instagram-Post sprach Gotz von einem „Kommunikationsdesaster“. Die Stadt sei im Vorfeld überhaupt nicht über die Übung in Kenntnis gesetzt worden.

Nach den Schüssen seien Kinder in einer Turnhalle vorübergehend in Sicherheit gebracht worden – wegen Polizeiabsperrungen hätten aber Eltern nicht zu ihren Kindern gelangen können. „Kurzum: Eine Kommunikation, wie sie schlechter hätte nicht sein können“, sagte Gotz. Es sei eine nicht akzeptable Unsicherheit in der Bevölkerung entstanden. Die Vorgänge hätten Fragen aufgeworfen, die jetzt an Polizei und Bundeswehr gerichtet werden müssten.

Zuvor hatte sich bereits der Landrat des Landkreises in ähnlicher Weise geäußert und eine „katastrophale Kommunikation“ beklagt. Das bayerische Innenministerium hat sich bis Freitag nicht zu den Vorkommnissen geäußert. (dpa/lby)

THEMEN: Bevölkerung, Bundeswehr, Erding, gefahr, Polizei, SChuss, Schusswechsel

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Lars H./News5/dpa
 23.10. 07:23 Polizei schießt bei Übung auf Soldaten – Ermittlungen laufen Nach einem Schusswechsel bei einer Bundeswehr-Übung in Erding ermitteln die …
Foto: Simon Dallinger/AAP/AP/dpa
 01.09. 08:10 „Bitte gib auf“: Großfahndung nach mordendem „Reichsbürger“ Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel, der Schütze flüchtet in die …
Foto: Christophe Gateau/dpa
 23.10. 14:11 Fall Rebecca: Polizei erhält weitere Hinweise Zwei Tage haben Dutzende Polizisten in Brandenburg Grundstücke abgesucht. Nun …
Foto: Christophe Gateau/dpa
 22.10. 15:19 Fall Rebecca: Polizei hat in Brandenburg Spuren gesichert Vor sechs Jahren verschwand die damals 15-jährige Rebecca in Berlin. Die …
Foto: Christophe Gateau/dpa
 21.10. 10:34 Polizei durchsucht weiteres Objekt im Fall Rebecca Wird er nach mehr als sechs Jahren doch noch geklärt? Nach einem Großeinsatz …
Foto: Christoph Sator/dpa
 14.10. 08:26 Drei Polizisten in Italien bei Explosion getötet Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Landhaus nahe Verona …