Erlebniswochen Fisch 2025/26 im Land der 1000 Teiche

Tirschenreuth

Die „Erlebniswochen Fisch“ gehen 2025/26 bereits in die 29. Runde und laden große und kleine Fischfreunde ein, die Oberpfälzer Teichlandschaft und ihre kulinarischen Schätze zu entdecken. Unter dem Motto „Fischgenuss, Natur und Tradition“ präsentiert das Land der 1000 Teiche alles rund um den heimischen Karpfen – von spannenden Veranstaltungen über kulinarische Highlights bis hin zu echten Mitmachaktionen.

© Foto: Ramasuri
© Foto: Ramasuri

Auftakt in Kornthan

Am Sonntag, 28. September 2025 startet das Programm mit einem bunten Familienfest in Kornthan bei Wiesau. Auf dem Markt der regionalen Genüsse zeigen Direktvermarkter aus der Region ihre Spezialitäten – vom Steckerlfisch bis zum Karpfenburger. Kunsthandwerker stellen ihre Produkte aus, und auch für Kinder gibt es viel zu entdecken: Rätselspaß bei Karlis Karpfenolympiade, Hauptpreise wie Fischkochkurse und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

© Ton: Vorsitzender der ARGE Fisch, Thomas Beer

Fisch erleben und genießen

Ob Mittagstisch beim Fischhof Maierhöfer, Karpfen-Schmankerlstand, Abfischen für Kinder am Gowerlhof, Geisterstunde am Teich oder Fischkochkurse „Rund um Karpfen und Forelle“ – die Erlebniswochen bieten für jeden Geschmack etwas. Dazu kommen stimmungsvolle Veranstaltungen wie der Muckenthaler „Kirwa-Karpfen-Genuss“, das Muckenthaler Kulinarium, das humorvolle Raubfischgedicht oder der Muckenthaler Brunch.

Mitmachen, staunen, lernen
  • Abfischen für Kinder: Netz und Kescher in die Hand – und selbst beim Kinderabfischen am Gowerlhof in Rothenbürg dabei sein.
  • Geisterstunde am Teich: Einmal im Jahr dürfen sich Kinder und Erwachsene mit Geschichten aus dem Steinwald in den „Geisterwald“ wagen. Am Lagerfeuer wartet dann leckere Fischbrotzeit.
  • Filmvorführung „Der Teich und seine grauen Gesellen“: Naturdoku von Thomas Stock über Fischteiche und deren faszinierende Bewohner im MuseumsQuartier Tirschenreuth.
Orte & Partner

Zu den wichtigsten Stationen zählen:

  • Fischhof Bächer in Muckenthal – kulinarische Schätze aus heimischer Teichwirtschaft.
  • MuseumsQuartier Tirschenreuth mit seiner Fischereiabteilung und dem „Haus am Teich“ – ein Magnet für Einheimische und Gäste.
  • Kem­nath mit dem „Phantastischen Karpfenweg“ – ein Spaziergang zu 20 bunten Karpfenskulpturen, die Geschichten erzählen.
Tradition & Geschichte erleben

Das Oberpfälzer Fischereimuseum im MuseumsQuartier Tirschenreuth zeigt mit 30 heimischen Fischarten und Aquarien bis 30.000 Liter anschaulich die 1000-jährige Teichbaugeschichte. Auch außerhalb der Erlebniswochen ist das Land der 1000 Teiche ein lohnendes Ziel für Wanderungen und Radtouren.

Termine & Highlights (Auszug)

  • 28.09.2025: Eröffnung in Kornthan, 10–17 Uhr
  • 05.–26.10.2025: „Fisch to go“ beim Fischhof Maierhöfer (sonntags)
  • 10.10.2025: Abfischen für Kinder, Rothenbürg
  • 11.10.2025: Geisterstunde am Teich, Muckenthal
  • 17./18./19.10.2025: Muckenthaler „Kirwa-Karpfen-Genuss“
  • 24./25.10.2025: 26. Muckenthaler Kulinarium
  • 25.10.2025: Fischkochkurse „Rund um Karpfen und Forelle“, Tirschenreuth
  • 21./22.11.2025: Raubfischgedicht im Fischerstüberl Bächer
  • 30.11.2025: Betriebsführung beim Fischhof Stock
  • …und viele weitere Aktionen bis April 2026

 

➡️Mehr Informationen zu den Erlebniswochen Fisch 2025/26 hier: https://erlebnis-fisch.de/

THEMEN: 1000 Teiche, Erlebniswochen Fisch, Eröffnung, Fisch, Fischhof, Kinder, Land der 1000 Teiche, Teich, Tirschenreuth

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Anja Berner
 04.08. 06:00 Kultur und Stimmung pur im Fischhofpark Der Spätsommer hält Einzug – und mit ihm ein buntes Veranstaltungsprogramm im …
Foto: Jens Stenglein
 09.05. 11:20 Neues Kletterzentrum in Tirschenreuth eröffnet Die Stadt Tirschenreuth hat ein neues Kletterzentrum. Das Areal für das neue …
Foto: Stadt Tirschenreuth, Reinhard Legat
 01.04. 10:51 Neue Liegebänke für den Fischhofpark Die Stadt Tirschenreuth hat neue Liegebänke auf dem Fischhofpark-Areal …
ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e. V.
 27.09. 06:00 Erlebniswochen Fisch 2024 starten in Kleinsterz bei Mitterteich Mit einem vielfältigen Familienfest und kulinarischen Highlights eröffnet …
Foto: Holger Kamecke, Fichtelgebirgsverein Brand
 18.09. 12:07 Das Schaffest in Brand geht in die siebte Runde! Der Fichtelgebirgsverein Brand (FGV) im Landkreis Tirschenreuth lädt am …
Foto: Landratsamt Tirschenreuth
 17.09. 09:43 Landkreis Tirschenreuth mit neuer App Landkreis Tirschenreuth veröffentlicht App: Informationen, Service und News …