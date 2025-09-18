Erlebniswochen Fisch 2025/26 im Land der 1000 Teiche

Die „Erlebniswochen Fisch“ gehen 2025/26 bereits in die 29. Runde und laden große und kleine Fischfreunde ein, die Oberpfälzer Teichlandschaft und ihre kulinarischen Schätze zu entdecken. Unter dem Motto „Fischgenuss, Natur und Tradition“ präsentiert das Land der 1000 Teiche alles rund um den heimischen Karpfen – von spannenden Veranstaltungen über kulinarische Highlights bis hin zu echten Mitmachaktionen.

© Foto: Ramasuri

Auftakt in Kornthan

Am Sonntag, 28. September 2025 startet das Programm mit einem bunten Familienfest in Kornthan bei Wiesau. Auf dem Markt der regionalen Genüsse zeigen Direktvermarkter aus der Region ihre Spezialitäten – vom Steckerlfisch bis zum Karpfenburger. Kunsthandwerker stellen ihre Produkte aus, und auch für Kinder gibt es viel zu entdecken: Rätselspaß bei Karlis Karpfenolympiade, Hauptpreise wie Fischkochkurse und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

© Ton: Vorsitzender der ARGE Fisch, Thomas Beer

Fisch erleben und genießen

Ob Mittagstisch beim Fischhof Maierhöfer, Karpfen-Schmankerlstand, Abfischen für Kinder am Gowerlhof, Geisterstunde am Teich oder Fischkochkurse „Rund um Karpfen und Forelle“ – die Erlebniswochen bieten für jeden Geschmack etwas. Dazu kommen stimmungsvolle Veranstaltungen wie der Muckenthaler „Kirwa-Karpfen-Genuss“, das Muckenthaler Kulinarium, das humorvolle Raubfischgedicht oder der Muckenthaler Brunch.

Mitmachen, staunen, lernen

Abfischen für Kinder: Netz und Kescher in die Hand – und selbst beim Kinderabfischen am Gowerlhof in Rothenbürg dabei sein.

Geisterstunde am Teich: Einmal im Jahr dürfen sich Kinder und Erwachsene mit Geschichten aus dem Steinwald in den „Geisterwald“ wagen. Am Lagerfeuer wartet dann leckere Fischbrotzeit.

Filmvorführung „Der Teich und seine grauen Gesellen“: Naturdoku von Thomas Stock über Fischteiche und deren faszinierende Bewohner im MuseumsQuartier Tirschenreuth.

Orte & Partner

Zu den wichtigsten Stationen zählen:

Fischhof Bächer in Muckenthal – kulinarische Schätze aus heimischer Teichwirtschaft.

MuseumsQuartier Tirschenreuth mit seiner Fischereiabteilung und dem „Haus am Teich“ – ein Magnet für Einheimische und Gäste.

Kem­nath mit dem „Phantastischen Karpfenweg“ – ein Spaziergang zu 20 bunten Karpfenskulpturen, die Geschichten erzählen.

Tradition & Geschichte erleben

Das Oberpfälzer Fischereimuseum im MuseumsQuartier Tirschenreuth zeigt mit 30 heimischen Fischarten und Aquarien bis 30.000 Liter anschaulich die 1000-jährige Teichbaugeschichte. Auch außerhalb der Erlebniswochen ist das Land der 1000 Teiche ein lohnendes Ziel für Wanderungen und Radtouren.

Termine & Highlights (Auszug)

28.09.2025: Eröffnung in Kornthan, 10–17 Uhr

05.–26.10.2025: „Fisch to go“ beim Fischhof Maierhöfer (sonntags)

10.10.2025: Abfischen für Kinder, Rothenbürg

11.10.2025: Geisterstunde am Teich, Muckenthal

17./18./19.10.2025: Muckenthaler „Kirwa-Karpfen-Genuss“

24./25.10.2025: 26. Muckenthaler Kulinarium

25.10.2025: Fischkochkurse „Rund um Karpfen und Forelle“, Tirschenreuth

21./22.11.2025: Raubfischgedicht im Fischerstüberl Bächer

30.11.2025: Betriebsführung beim Fischhof Stock

…und viele weitere Aktionen bis April 2026

➡️Mehr Informationen zu den Erlebniswochen Fisch 2025/26 hier: https://erlebnis-fisch.de/