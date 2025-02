Ermittler: Getötete Frau stammte aus Frankreich

Im Offenburger Bahnhofsviertel wird eine Frau aus dem Elsass auf offener Straße getötet. Die Polizei ermittelt mit einem Großaufgebot.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Frau in Offenburg fahndet die Polizei mit starken Kräften nach einem Täter. Das Opfer des vermuteten Tötungsdelikts im Bahnhofsviertel war Pendlerin aus dem nahe gelegenen Elsass und arbeitete in Offenburg, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Psychotherapeutin war nach ersten Ermittlungen am frühen Dienstagabend auf dem Heimweg, als sich der Angriff ereignete. Sie arbeitete demnach in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Frau sei laut Zeugenhinweisen bereits um 18.30 Uhr im Bereich des Tatorts liegend gesehen wurde, so die Polizei. Die Spurensicherung untersuchte das Auto des Opfers in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Eine Zeugin hatte die schwer verletzte Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Trotz Erster Hilfe sei die 37-Jährige gestorben, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen.

Polizei richtet Sonderkommission ein

Die Ermittler richteten die Sonderkommission „Rampe“ mit über 60 Beamten ein. Es seien bereits mehrere Hinweise eingegangen. „Diese Spuren werden konsequent verfolgt, es wird jedoch nach wie vor in alle Richtungen ermittelt“, berichteten die Ordnungshüter.

Die Beamten suchen weiter nach Zeugen. Jede noch so unbedeutend erscheinende Beobachtung könnte sich im Nachhinein zur heißen Spur entwickeln, hieß es in einer Mitteilung. In dem Fall wurde bereits ein Rechtsmediziner hinzugezogen.

Spurensuche geht weiter

Im Bereich des innerstädtischen Tatorts suchten Beamte auch am Mittwoch nach Spuren und Beweismitteln. Ein Erotik-Kino in der Gegend habe mit der Tat nach ersten Erkenntnissen nichts zu tun, sagte der Sprecher.

Offenburg im Ortenaukreis liegt im deutsch-französischen Grenzgebiet – bis zur Grenze des Nachbarlands sind es nur rund 20 Kilometer. Aus Frankreich pendeln jeden Tag viele Menschen nach Deutschland. Es gibt eine direkte Zugverbindung zwischen der badischen Stadt und der elsässischen Metropole Straßburg. (dpa)