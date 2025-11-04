Ermittler prüfen digitale Spuren nach Flucht in Bayreuth

Franken

Ein verurteilter Gewalttäter ist während eines Freigangs aus einer Psychiatrie verschwunden. Die Ermittler prüfen nun digitale Spuren und Videoaufnahmen.

Im Fall eines in Bayreuth entflohenen Straftäters hat die Polizei bisher keine Hinweise darauf, dass der Mann Helfer hatte. Das sagte ein Polizeisprecher. Der 32-Jährige sei bis zu seiner Flucht in einer forensischen Psychiatrie untergebracht gewesen. Er sei unter anderem wegen Gewaltdelikten wie gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden und offensichtlich bei seinen Taten vermindert schuldfähig oder schuldunfähig gewesen, erklärte der Polizeisprecher die Unterbringung des Marokkaners im Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Details wollte der Beamte nicht verraten.

Was zeigen Überwachungskameras?
Der 32-Jährige hatte sich am frühen Freitagabend während eines Freigangs in einem Einkaufszentrum von seiner Gruppe entfernt und ist seither auf der Flucht. Derzeit werteten Beamte unter anderem digitale Spuren des Mannes aus und überprüften Aufnahmen von Überwachungskameras, sagte der Sprecher. Die Ermittler vermuten, dass sich der Straftäter ins südliche europäische Ausland abgesetzt hat. Dortige Polizeikräfte seien informiert.

Lockerungen abhängig vom Therapieerfolg
Die Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses ist unbefristet, wird aber mindestens jährlich von der Strafvollstreckungskammer überprüft. In mehrere Stufen unterteilte Vollzugslockerungen wie Hofgang oder Urlaub werden nicht automatisch gewährt, sondern hängen ausschließlich vom Therapieerfolg ab. Mit einer Entlassung können die Betroffenen erst rechnen, wenn Gutachter die Patienten als ungefährlich eingestuft haben.

Wie lange der 32-Jährige bereits im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Nach Angaben des Sprechers gehe von dem Mann derzeit keine konkrete Gefahr aus. Dennoch sei unklar, wie er reagieren könnte, wenn er erwischt wird. (dpa/lby)

THEMEN: Ausbruch, Bayreuth, Flucht, Polizei, Psychiatrie

Das könnte Sie auch interessieren

Daniel Karmann/dpa
 26.08. 08:15 Ermittler fahnden weiter nach verurteiltem Amokläufer Seit mehr als einer Woche ist der 34-Jährige verschwunden. Er war von einem …
Foto: Daniel Vogl/dpa
 18.08. 15:22 Verurteilter Amokläufer ist weiter auf der Flucht Nach einem erlaubten Ausgang kommt der Straftäter nicht wieder zurück. Die …
Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa
 27.06. 08:56 Feuer nach illegaler Grillparty auf Uni-Dach in Bayreuth Auf einem Dach der Uni Bayreuth bricht ein Feuer aus. Das ist zwar schnell …
Symbolfoto: Barfisch, pexels.com
 11.06. 15:25 Imbiss-Mitarbeiter schlägt Kunden in Streit um kaltes Essen In einem Imbiss kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein Mitarbeiter schlägt …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 08.04. 07:57 Mann auf der Flucht – Größere Menge Marihuana gefunden Ein bisher unbekannter Mann flüchtet erst mit seinem Wagen und dann zu Fuß vor …
Symbolfoto: Goumbik, pexels.com
 07.04. 12:02 Schüler meldet Waffe – Polizei findet nur Schaufel Kurzer Schreck in Bayreuth: Ein Schüler sieht am Morgen einen vermeintlich …