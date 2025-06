Ermittlungen gegen Bundespolizisten nach tödlichen Schüssen

Ein 54-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Hof im Stadtteil …

Unter Alkoholeinfluss – Autofahrer fährt gegen Hauswand Ein 54-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Hof im Stadtteil …

Unter Alkoholeinfluss – Autofahrer fährt gegen Hauswand Ein 54-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Hof im Stadtteil …

Foto: Sergei Grits/AP/dpa