Ermittlungen wegen gefälschter Bahn-Plakate

Täuschend echt aussehende Bahn-Plakate sorgen an einem Bahnhof in Regensburg für Aufsehen – was hinter der Aktion steckt.

© Foto: Sven Hoppe/dpa

Wegen mehrerer gefälschter Bahn-Plakate an einem Bahnhof in Regensburg ermittelt die Bundespolizei. Wie die Beamten mitteilten, hatten Unbekannte die täuschend echt wirkenden Fälschungen am Donnerstag mit Tapetenkleister an mehreren Schaukästen am Bahnhof Prüfening angebracht.

Die Plakate seien so gestaltet gewesen, dass sie wie Originale der Deutschen Bahn wirkten. Der Inhalt habe darauf hingedeutet, dass die Verfasser allgemein nicht mit Preiserhöhungen einverstanden seien, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und Verletzung des Urheberrechts. (dpa/lby)