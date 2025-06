Erneut massive Angriffe auf Ukraine mit Toten und Verletzten

Meldungen über Attacken mit Drohnen und Marschflugkörpern in der Ukraine …

Massiver russischer Angriff auf Ukraine – Tote und Verletzte Meldungen über Attacken mit Drohnen und Marschflugkörpern in der Ukraine …

Die Präsidenten der USA und Russlands sprechen über ein Ende des Krieges in …

Trump kündigt Ukraine-Gespräch an – ohne Druck auf Putin? Die Präsidenten der USA und Russlands sprechen über ein Ende des Krieges in …

Die kriegsgeplagte Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine erlebt am Palmsonntag …

Mehr als 30 Tote bei russischem Raketenschlag gegen Sumy Die kriegsgeplagte Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine erlebt am Palmsonntag …

Foto: Michael Shtekel/AP/dpa