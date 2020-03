Erster Coronavirus-Fall in der Oberpfalz

In der Oberpfalz ist der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus COV-19 bestätigt worden. Es handelt sich um eine 49 Jahre alte Frau aus Kümmersbruck.

Die Frau war vergangene Woche in Südtirol im Skiurlaub. Nach ihrer Rückkehr hat sie nun über leichtes Fieber und grippeähnliche Symptome geklagt. Die Patientin wird voraussichtlich ins Klinikum St. Marien in Amberg gebracht, dort medizinisch überwacht und isoliert. Ihr Mann und ihr Kind befinden sich in häuslicher Quarantäne.

„Damit haben wir rechnen müssen. Deshalb beschäftigen wir uns nicht erst seit heute mit der Thematik und den notwenigen Handlungsschritten“, bestätigte Landrat Richard Reisinger, der aktiv in die Abläufe und Absprachen zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und dem Gesundheitsamt eingebunden ist. Die dafür vorgesehenen Infektionsschutzmaßnahmen sind laut Reisinger sofort nach Bekanntwerden angelaufen. Die engen Kontaktpersonen werden demnach ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert. „Wir nehmen den Fall sehr ernst, aber es besteht kein Grund zur Panik“, so der Landkreischef abschließend.