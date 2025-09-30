Essen im Bett? Für viele Menschen ein No-Go

Krümel, Flecken, Essensreste: Im eigenen Bett zu essen, ist nicht für jeden etwas. Eine Umfrage zeigt, wer es häufiger macht – Männer oder Frauen, Junge oder Alte.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Schokolade, Chips, Eis oder sogar das komplette Abendessen im Bett genießen – manche lieben es, andere lehnen es ab. Für 54 Prozent der Menschen in Deutschland ist Essen im Bett laut einer YouGov-Umfrage voll und ganz oder eher inakzeptabel.

40 Prozent sehen das entspannter und halten Naschen zwischen Kissen und Decke für akzeptabel. 6 Prozent machten keine Angabe. Menschen unter 35 Jahren und Frauen bewerten das Essen im Bett weniger streng. Das Meinungsforschungsinstitut befragte am 22. September repräsentativ 14.540 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren.

Weit verbreitet ist die Praxis demnach jedoch nicht: Lediglich 7 Prozent der Befragten essen häufig oder sehr häufig im Bett, 14 Prozent manchmal und 26 Prozent selten. Gut die Hälfte (51 Prozent) sagt, dass sie das nie tun. 2 Prozent gaben nichts an. Jüngere Menschen essen laut YouGov deutlich häufiger dort, wo sie schlafen. Frauen und Männer unterscheiden sich beim Verhalten kaum. (dpa)

