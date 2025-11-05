Eurojackpot: Millionengewinn geht nach Bayern

Ein Tipper aus Bayern gewinnt beim Eurojackpot mehr als 1,5 Millionen Euro. Nur eine Zahl fehlte zum Höchstgewinn.

© Foto: Thomas Banneyer/dpa

Ein Eurojackpot-Teilnehmer aus Bayern darf sich über eine stolze Summer Geld freuen. Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer richtigen Eurozahl räumte der Glückspilz in der zweiten Gewinnklasse ab – und ist nun exakt 1.558.456,80 Euro reicher. Das teilte Lotto Bayern nach der Ziehung am Dienstag mit.

Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten den Angaben nach 3, 21, 22, 33 und 39. Zusätzlich wurde die Eurozahl 1 richtig getippt. Nur die Eurozahl 9 hätte noch zum Gewinn in der ersten Gewinnklasse gefehlt. Der Auftrag sei über einen gewerblichen Spielvermittler abgegeben worden.

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine europaweit gespielte Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren Ländern gespielt wird. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und zusätzlich die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die Chance auf fünf richtige Gewinnzahlen und zwei richtige Eurozahlen liegt bei 1 zu 140 Millionen. (dpa/lby)