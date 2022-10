Ex-Beatle Ringo Starr sagt Tour ab – positiver Coronatest

Erst vor Kurzem musste der Ex-Beatles-Drummer wegen einer Corona-Erkrankung einige Auftritte absagen. Jetzt hat es ihn schon wieder erwischt.

Der frühere Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (82) ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Ich bin sicher, ihr seid genauso überrascht davon, dass ich wieder positiv auf Covid getestet wurde“, schrieb der Musiker in seinen Sozialen Medien. Er würde nun den Rest seiner Tour absagen. In diesem Monat standen noch Konzerte in Kalifornien und in Mexiko City an.

Erst am Montag hatte er verkündet, dass er nach einer positiven Diagnose Anfang Oktober wieder negativ sei und seine Tour in Seattle und Portland fortsetzen werde. Zuvor hatte der Ex-Beatle Auftritte in den USA und Kanada wegen einer Erkrankung absagen müssen. (dpa)