Expertenrat: Treibhausgase 2022 leicht gesunken

Unabhängige Sachverständige haben die Berechnungen der Treibhausgase geprüft und nun ihre Ergebnisse vorgestellt.

Deutschland hat im vergangenen Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Entsprechende Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) bestätigte der Expertenrat für Klimafragen in einem am Montag in Berlin veröffentlichten Gutachten im Wesentlichen. Endgültige Zahlen stehen aber erst zu Beginn kommenden Jahres fest.

Die Emissionen sanken 2022 leicht um 1,9 Prozent, stellte der Expertenrat wie zuvor schon das Umweltbundesamt fest. Es seien rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt worden, gut 15 Millionen Tonnen weniger als 2021. Das wegen des Ukraine-Krieges geringer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum hat den Ausstoß gedämpft.

Sowohl der Verkehrs- als auch der Gebäudesektor verfehlte sein jährliches Klimaziel, im Verkehr bei steigenden und im Gebäudebereich bei sinkenden Emissionen. Die Emissionen im Energiesektor stiegen deutlich an – dort wurde mehr Stein- und Braunkohle verbrannt – das Klimaziel konnte aber eingehalten werden.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das Klimaschutzgesetz reformieren und die Vorgaben lockern. Künftig soll der Gesamtausstoß an Treibhausgasen zählen, die Bilanz einzelner Bereiche wird weniger wichtig. (dpa)