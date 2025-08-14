Explosion bei Bohrungen in Kläranlage

Franken

In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten Knall aus einem tiefen Loch.

Bei Bohrungen in einer Kläranlage in Oberfranken hat es eine Explosion gegeben. Arbeiter hörten einen lauten Knall aus einem elf Meter tiefen Bohrloch, wie die Polizei mitteilte. Zu Verletzten durch die Explosion in Hof hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Ein Radweg in der Nähe der Explosionsstätte wurde zwar gesperrt, größere Evakuierungsmaßnahmen waren allerdings nicht nötig, wie es hieß. Der Grund für die Explosion sei derzeit noch unklar. (dpa/lby)

THEMEN: Evakuierung, Explosion, Hof, Kläranlage, Oberfranken, Polizei

