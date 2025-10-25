Fackelführungen in Weiden

Weiden

In Weiden gibt es im November und Dezember wieder die beliebten Fackelführungen. Dabei bekommen die Gäste am Abend schaurige Geschichten und Anekdoten, Sagen und wahre Begebenheiten präsentiert.

Also – entdecken Sie nicht nur die kleinen Gässchen im Schein der Fackeln und Laternen, sondern auch die historischen Gebäude der Weidener Altstadt in einem ganz neuen Licht. Die Fackelführungen dauern etwa 75 Minuten.

Termine:

  • Freitag, 14.11.25, um 17:00 Uhr
  • Sonntag, 30.11.25, um 17:00 Uhr
  • Dienstag, 09.12.25, um 18:00 Uhr

Tickets (Erwachsene 6,50 €, Kinder 2,50 €) gibt es online unter www.weiden-tourismus.info.

