Fahndung nach vermeintlichen Kindesentführer in Hof

Franken

Am späten Freitagnachmittag kam es im Bahnhofsviertel in Hof wegen einer vermeintlichen Kindesentführung zu einem Großaufgebot der Polizei.

Zeugen meldeten per Polizeinotruf Schüsse im Wittelsbacher Park. Ein etwa 40-jähriger Mann habe ein Kind mit einer Pistole bedroht und in die Luft geschossen. Anschließend habe er ein Kind in den Kofferraum seines Autos gezogen. Die Ermittlungen führten die Polizei schnell zu der Wohnung eines 43-Jährigen Hofers. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem angeblich entführten Kind um den Sohn des 43-Jährigen. Dieser wurde auch nicht entführt, sondern von seinem Vater lediglich aus einer Auseinandersetzung mit vier Gleichaltrigen herausgeholt. Zeugen nahmen dies scheinbar als Kindesentführung wahr. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden. 

