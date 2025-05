Fahrbahn wird erneuert: mehrere Sperrungen auf der A93

Autofahrer auf der A93 müssen sich in den kommenden Wochen auf längere Umwege einstellen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten südlich von Regensburg.

© Foto: Jan Woitas/zb/dpa

Weil die Fahrbahn erneuert wird, kommt es in den kommenden Wochen zu mehreren Sperrungen auf der Autobahn 93 zwischen Regensburg und dem Autobahndreieck Holledau bei Ingolstadt. So müssen Autofahrer ab dem 23. Mai an der Anschlussstelle Bad Abbach (Landkreis Kelheim) in Fahrtrichtung Regensburg mit Einschränkungen rechnen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Ausfahrt für den Verkehr aus München soll demnach bis Mitte September gesperrt bleiben, die Einfahrt für den Verkehr in Richtung Regensburg bis Ende Juli.

Die Einfahrt in Richtung München und die Ausfahrt aus Regensburg seien während der Teilsperrung der Anschlussstelle Bad Abbach weiterhin möglich. Verkehrsteilnehmer, die von der A93 aus München abfahren wollen, fahren weiter bis zur Anschlussstelle Regensburg-Süd und folgen der Bedarfsumleitung über die Bundesstraße 16 bis Bad Abbach. Wer an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Regensburg auffahren will, folgt laut Autobahn GmbH der Bedarfsumleitung zur Bundesstraße 16 und von dort zur Anschlussstelle Regensburg-Süd.

Sperrung an der Tank-und-Rast-Anlage

Eine weitere Sperrung erwartet Verkehrsteilnehmende ab Ende Juni an der Tank-und-Rast-Anlage Pentling (Landkreis Regensburg). Die Einfahrt in Richtung Regensburg ist bis Mitte Oktober und die Ausfahrt aus München bis Anfang August gesperrt. In der Zeit werde der Fahrbahnabschnitt laut Autobahn GmbH erneuert.

In den vergangenen Jahren seien an Autobahn 93 südlich von Regensburg immer mehr Schäden aufgetreten, die ständig repariert werden müssten. Um das Risiko von Vollsperrungen zu minimieren, werden die Fahrbahnen nun von Grund auf erneuert. Dabei werden nicht nur die Betonfahrbahnen durch Asphalt ersetzt, sondern auch der Fahrbahnunterbau in bis zu 1,5 Meter Tiefe bearbeitet.

Seit April bis voraussichtlich Mitte Dezember wird bereits die östliche Fahrbahn zwischen dem Dreieck Saalhaupt und der Anschlussstelle Regensburg-Süd ausgewechselt. Zusätzlich werden auch Entwässerungsleitungen erneuert. Abschließend erhält die Fahrbahn eine Straßendecke aus Asphalt. (dpa/lby)