Fahrer ohne Führerschein mit überladenem Hänger erwischt

Regensburg

Ein Autofahrer gerät mit einem stark überladenen Anhänger auf der A3 ins Visier der Polizei. Bei der Kontrolle kommen noch mehr Probleme ans Licht.

Die Polizei hat auf der Autobahn 3 bei Neutraubling (Landkreis Regensburg) einen Fahrer ohne Führerschein mit einem deutlich überladenen und mangelhaften Anhänger gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, meldete ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag den Hänger, der in erkennbar schlechtem Zustand war.

Die Polizei hielt den 63-jährigen Fahrer daraufhin an und kontrollierte sein Fahrzeug. Dabei erkannte sie den Angaben nach, dass die Räder der Vorderachse erheblich schief standen. Außerdem waren die Sicherheitsgurte nicht richtig verzurrt und die Ladung für den Anhänger ungeeignet. Die Kontrolle ergab, dass der Anhänger um 142 Prozent überladen war.

Der Mann händigte als Fahrerlaubnis ein Dokument aus, das sich jedoch lediglich als Sicherstellungsbescheinigung einer ausländischen Polizeidienststelle herausstellte. Gegen den 63-Jährigen wird deshalb nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus musste er eine Sicherheit im dreistelligen Bereich hinterlegen, und die Weiterfahrt des Gespanns wurde ihm verboten. (dpa/lby)

THEMEN: A3, Autobahn, Autofahrer, Kontrolle, Neutraubling

