Fahrradsturz im Wald – Freunde handeln vorbildlich

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend in einem Waldstück bei Burgweinting einen Abhang hinuntergestürzt und musste von der Höhenrettung der Regensburger Feuerwehr geborgen werden.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte rund fünf Meter einen Abhang hinunter. Dabei verletzte er sich leicht.

Seine drei Begleiter im Alter von 13 und 14 Jahren reagierten geistesgegenwärtig und vorbildlich: Sie setzten umgehend den Notruf ab, leisteten Erste Hilfe und bildeten anschließend eine Einweisungskette, um die anrückenden Rettungskräfte sicher zum Unfallort zu führen.

Der Gestürzte wurde schließlich durch die Höhenrettung geborgen und vom Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Dank des besonnenen Verhaltens seiner Freunde konnte dem Jungen schnell und effektiv geholfen werden.