Fahrt in Auerbach endet in Kieshaufen

Amberg-Sulzbach

Zwei Fahrer verpassten am Samstagabend die Umfahrung und landeten in einem Kieshaufen.

Am Freitag ist ein Autofahrer wegen Sekundenschlafs in einer Baustelle bei Auerbach gelandet. Jetzt meldet die Polizei weitere Fälle von Samstagabend. Da verpassten zeitgleich zwei Autofahrer die provisorische Umfahrung der abgesicherten Brückenbaustelle. Beide Pkw schafften es diesmal, auf der Kuppe des Kieshaufens zum Stehen zu kommen. Die Fahrer, zwei US-Amerikaner, konnten unverletzt aussteigen. In beiden Fällen dürfte es sich um individuelle Fahrfehler handeln. Der Sachschaden an den zwei BMW liegt bei 45.000 Euro. Gegen die zwei wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

THEMEN: Auto, Autounfall, Kies, Kieshaufen

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Jens Büttner/dpa
 22.09. 14:50 Schwerer Verkehrsunfall auf der B85 bei Amberg Ein 36-Jähriger wollte gerade mit seinem BMW auf der B 85 bei Amberg …
Symbolbild: DRIVAR, pixabay.com
 09.09. 12:01 18-Jähriger baut mit Porsche 100.000€ Unfall Ein 18-Jähriger leiht sich im Bekanntenkreis einen Porsche aus. Doch der …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
22.08. 10:53 SU-RO: Autofahrerin fährt Rennradfahrer an Eine 53-jährige Autofahrerin aus Sulzbach-Rosenberg hat am …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 04.08. 08:39 Freudenberg: Junge Frau bei Unfall schwer verletzt Schwerer Verkehrsunfall am Samstag bei Freudenberg im Kreis Amberg-Sulzbach. …
Foto: Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg
 17.07. 11:47 Mann fährt mit Pkw in Weiher im Stadtpark Ein Autofahrer ist am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg in einen Weiher im …
Peter Kneffel/dpa
 01.06. 15:47 Hirschau: Autofahrer lässt verletzten 96-Jährigen nach Unfall zurück Ein Senior auf einem Krankenfahrstuhl wird von einem Auto angefahren. Doch an …