Fahrt in Auerbach endet in Kieshaufen

Zwei Fahrer verpassten am Samstagabend die Umfahrung und landeten in einem Kieshaufen.

Am Freitag ist ein Autofahrer wegen Sekundenschlafs in einer Baustelle bei Auerbach gelandet. Jetzt meldet die Polizei weitere Fälle von Samstagabend. Da verpassten zeitgleich zwei Autofahrer die provisorische Umfahrung der abgesicherten Brückenbaustelle. Beide Pkw schafften es diesmal, auf der Kuppe des Kieshaufens zum Stehen zu kommen. Die Fahrer, zwei US-Amerikaner, konnten unverletzt aussteigen. In beiden Fällen dürfte es sich um individuelle Fahrfehler handeln. Der Sachschaden an den zwei BMW liegt bei 45.000 Euro. Gegen die zwei wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.