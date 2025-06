Fahrzeug aus Bierkasten gebaut – Mann bei Unfall verletzt

Ein 49-Jähriger stürzt im Landkreis Neustadt an der Aisch mit einem ungewöhnlichen Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen gleich mehrerer Regelverstöße.

© Symbolfoto: Wolfgang Eckert, Pixabay

Mit einem selbstgebauten Fahrzeug aus einem leeren Bierkasten ist im Landkreis Neustadt an der Aisch ein 49-Jähriger gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in ein Krankenhaus, sei aber nicht in Lebensgefahr.

Der 49-Jährige verlor demnach am Donnerstag in einem kleinen Ort im nördlichen Teil des Landkreises die Kontrolle über sein Gefährt und kam rechts von einer öffentlichen Straße ab. Dadurch sei er gestürzt und habe sich unter anderem einen Bruch zugezogen. Wie genau das selbstgebaute Fahrzeug aussah, ob es eine Lenkung gab und wie schnell er bei dem Unfall unterwegs war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von etwa 1,0 Promille ergeben, sodass eine Blutabnahme durchgeführt worden sei, sagte der Sprecher.

Der Mann müsse sich nun unter anderem wegen Alkohol im Verkehr, Verstößen gegen die Fahrzeug-Zulassungsordnung und die Straßenverkehrsordnung verantworten. Seinen Führerschein durfte er laut Polizei zunächst behalten. (dpa/lby)